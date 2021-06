Eriksen, l'abbraccio social da Cristiano Ronaldo a Totti: «Chris! Sii forte». Marotta: «Cauto ottimismo»

Momenti di paura durante la partita degli Europei tra Danimarca-Finlandia, giocata questo pomeriggio a Copenaghen. Christian Eriksen, durante una rimessa laterale, si è accasciato in campo privo di sensi. Il centrocampista dell'Inter e della nazionale danese è sembrato subito in gravissime condizioni, al punto da rendere necessario l'intervento dei sanitari che hanno soccorso il giocatore con un massaggio cardiaco durato circa 10 minuti. Sugli spalti grande paura, la moglie di Eriksen è scesa in campo in lacrime. Le squadre sono rientrate negli spogliatoi mentre il giocatore è stato portato via in barella, coperto dai compagni e un telo. La gara è stata subito sospesa. L'ad dell'Inter Beppe Marotta dopo il malore del nerazzurro ha fatto sapere di essere in contatto con i dirigenti danesi e ha parlato di «cauto ottimismo».

L'abbraccio social

Subito suoi social si sono rincorsi messaggi di auguri per il giocatore. Da Cristiano Ronaldo a Sensi, tutti si sono uniti per abbracciare virtualmente il centrocampista con gli auguri di pronta guarigione. «I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Christian Eriksen. e la sua famiglia. Il mondo del calcio è unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto in campo. Chris! Sii forte», ha scritto Cr7 sul suo profilo Instagram.

«Forza amico mio chriserksen8». Il breve incoraggiamento, con una foto in tenuta nerazzurra, viene dal compagno di squadra dell'Inter e nazionale italiano Stefano Sensi. Il centrocampista lo ha postato su una 'storià nel proprio profilo Instagram. Anche Alessandro Bastoni ha postato una storia con una foto che lo ritrae assieme a Eriksen, con la scritta in inglese «C'mon bro. Stronger than ever» (Forza fratello. Più forti di sempre). Anche il Real Madrid e il Barcellona hanno voluto manfare un messaggio per Eriksen: «Tutta la nostra forza e il nostro sostegno», si legge nel profilo del Real.

«I numeri 10 non mollano mai. Forza Christian siamo con te!». È l'incoraggiamento di Francesco Totti, che su Twitter esorta così a tenere duro il collega Christian dopo il malore.

I numeri 10 non mollano mai.

«Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te!». Questo il messaggio che l'Inter, attraverso i social, ha voluto a Eriksen.

Il Milan di unisce alla preghiera per Christian. Lo fa con un tweet «Forza Eriksen» e condividendo l'aggiornamento della nazionale danese che annuncia che il centrocampista dell'Inter è cosciente in ospedale. Anche i giocatori rossoneri hanno espresso tramite social la loro vicinanza da Tomori a Brahim Diaz.