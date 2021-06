Eriksen, la moglie Sabrina corre in campo e scoppia in lacrime: l'abbraccio di Kjaer e Schmeichel

Sono immagini terribili quelle andate in onda in occasione della partita degli Europei tra Danimarca-Finlandia. Eriksen, il calciatore danese centrocampista dell'Inter e della nazionale, è svenuto in campo privo di sensi. Eriksen è apparso subito in gravi condizioni, tanto da rendere necessario l'intervento dei sanitari che gli hanno effettuato un massaggio cardiaco. Il giocatore è stato poi portato via in ambulanza e la partita è stata sospesa. La moglie di Eriksen, Sabrina Kvist Jensen è subito corsa in campo in lacrime. Kjaer e Schmeichel l'hanno raggiunta per abbracciarla. Tutto il mondo con il fiato sospeso, sin quando Eriksen non ha riaperto gli occhi ed è stato portato sulla barella. Le sue condizioni sono in miglioramento, tanto che dall'ospedale filtra ottimismo con il giocatore dell'Inter stabilitìzzato e in miglioramento

