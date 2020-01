Eros Ramazzotti furioso sui social: «Vi sembro ingrassato o malato?», cosa ha detto ai fan

Eros Ramazzotti ha trascorso le vacanze natalizie alle Maldive insieme ai suoi figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio (avuti da Marica Pellegrinelli) e Aurora e il compagno di lei, Goffredo Cerza. Sono stati giorni di spensieratezza in famiglia al caldo, ma molti utenti su Instagram hanno notato Eros appesantito e fuori forma, fino a pensare che fosse malato.

Diversi commenti chiedevano del suo stato di salute, così il cantante ha deciso di rispondere con ironia mostrando orgoglioso un fisico statuario...con photoshop. «Vi sembro ingrassato, vi sembro malato??? Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio», ha scritto nella didascalia alla foto e poi ha concluso: «Mi raccomando, nessun gesto estremo. Diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali».

Numerosi sono stati i complimenti ricevuti per la sua forma smagliante, tutti ironici, in particolare da molti amici vip come Marco Masini, Benjamin Mascolo, Laura Barriales, Alessia Marcuzzi, Syria, e Caterina Balivo.

Ultimo aggiornamento: 19:40

