Esplode un caricabatterie sul volo New York-Londra: fiamme e terrore sull'aereo

Il VS138 da JFK a Londra Heathrow (4 luglio 2019) è stato deviato a Boston a causa di segnalazioni di fumo nella cabina

Venerdì 5 Luglio 2019, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 19:28

Esplode un caricabatterie, fiamme e panico su un aereo in volo sull'oceano Atlantico. Un incendio a bordo di un volo intercontinentale Virgin Atlantic da New York a Londra ha costretto a un atterraggio di emergenza a Boston. I pompieri sono stati chiamati sull'aereo alle 21 di ieri sera dopo che un caricatore di un telefono cellulare ha preso fuoco su un posto sul jet diretto di London Heathrow, come rivela il The Sun. Panico e terrore per i 217 passeggeri a bordo, c'è anche chi ha avuto la forza di riprendere quegli attimi di panico a postare il tutto sui social.La polizia ha spiegato in un comunicato stampa che l'equipaggio ha estinto l'incendio sul jet poco dopo aver lasciato l'aeroporto JFK. Un portavoce della polizia statale del Massachusetts ha dichiarato: «Le indagini preliminari ipotizzano che si tratti di un caricabatteria per telefono esterno. L'aereo è salito a 28.000 piedi prima di dover scendere dopo l'incidente. Tutti i 217 passeggeri dell'aereo insieme all'equipaggio di cabina sono stati evacuati in sicurezza dopo l'atterraggio a Boston. Un passeggero singolo ha rifiutato il trattamento per un reclamo relativo al fumo».Cory Tanner, un passeggero del volo ha twittato: «@VirginAtlantic nel tuo aereo che ha fumo in cabina e ha appena avuto un atterraggio di emergenza dopo essere stato bloccato sull'asfalto il volo prima perché un aereo si è rotto che mi ha fatto perdere il mio volo originale . Interessante.... ».Virgin Atlantic