Eugenia di York aspetta un bambino, l'annuncio sui social insieme al marito

Eugenia di York è in attesa del suo primo figlio. Già da qualche tempo erano state notate le curve più dolci della principessa neo sposa, ma ora è arrivata la conferma ufficiale proprio dalla diretta interessata che sui social ha ammesso di essere incinta postando una foto di un paio di scarpine e scrivendo: «Jack e io siamo così emozionati».

Qualche giorno fa Eugenia è stata vista mentre andava in visita alla nonna, magari per darle la lieta notizia, poi è stata vista festeggiare con la sorella Beatrice. Le curve dolci avevano già scatenato i sudditi e ora la conferma di un nuovo royal baby in arrivo a circa due anni dalle nozze con il marito. La notizia è arrivata anche dalla Royal Family che in un post ha affermato: «Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino per l'inizio del 2021. Il duca di York e Sarah, la duchessa di York, il signor e la signora George Brooksbank, la regina e il duca di Edimburgo sono felicissimi della notizia».



Il bambino nascerà nel 2021 e sarà l'undicesimo pretendente al trono, dopo i figli di William e Kate, George, Charlotte e Louis, quello di Harry e Meghan, Archie, e dei quattro nipoti della principessa Anna. Intanto i bookmaker si stanno scatenando su quale possa essere il sesso: il rossetto rosa con cui Eugenia ha annunciato la gravidanza farebbe pensare a una femminuccia, ma le scarpette condivise sui social a un maschietto.