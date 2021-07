Euro 2020, Zayn Malik: «Italia sporcacciona». Fedez e Andrea Delogu rispondono così

Euro 2020, Zayn Malik non prende benissimo la sconfitta dell'Inghilterra in finale. E con un tweet in italiano si chiede: «Perché l'Italia è così sporcacciona?».

perché l'italia è così sporcacciona? — zayn (@zaynmalik) July 11, 2021

Una provocazione notevole per l'ex One Direction, che ha deluso i tanti fan italiani ed è stato bersagliato di risposte più o meno ironiche. Il primo a rispondere al tweet di Zayn Malik è stato Fedez, che ha...

