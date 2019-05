Lunedì 20 Maggio 2019, 12:58 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2019 13:46

Eva Grimaldi e Imma Battaglia in esclusiva su Chi. settimanale Chi, in edicola da mercoledì 22 maggio, pubblica in esclusiva assoluta tutte le immagini del matrimonio civile più atteso dell'anno, quello tra l'attrice Eva Grimaldi e Imma Battaglia che si sono dette sì dopo sette anni d'amore.Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, oltre a una intervista con Eva Grimaldi e Imma Battaglia, un ampio reportage fotografico sulla cerimonia civile e sulla festa nuziale alla quale hanno partecipato Gabriel Garko (ex fidanzato di Eva Grimaldi e suo testimone di nozze), Elenoire Casalegno, Nancy Brilli, Bianca Atzei e altri personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche politici come la senatrice Monica Cirrinà, “mamma” della legge sulle Unioni civili che porta il suo nome, Wladimir Luxuria, Nicky Vendola e Alfonso Pecoraro Scanio. Tutto in esclusiva su Chi in edicola da mercoledì 22 maggio