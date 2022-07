Eva Henger torna a camminare dopo l'incidente: il video dei primi passi con le stampelle

Eva Henger torna a camminare. Mentre la figlia Mercédesz, reduce dall'Isola dei Famosi, confessa di stare «malissimo» e di soffrire di «nausea e fortissime emicranie», la madre è sulla via della guarigione.

Eva Henger torna a camminare dopo l'incidente: i primi passi con le stampelle

Scamapata insieme a suo marito Massimiliano Caroletti a un terribile incidente in auto, costato la vita a due persone, Eva Henger ha cominciato oggi a muovere i primi passi dopo essere rimasta bloccata a letto diverse settimane.

Nel breve video, diffuso dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi sul proprio profilo Instagram, si vede chiaramente la modella prendere dimestichezza con le stampelle e il tutore. I primi passi dopo in una frattura, si sa, sono i più difficili, ma anche i più importanti.

«I primi passi di Eva Henger dopo l’incidente. È emozionante vederla in piedi. Una miracolata» commenta il direttore del settimanale sui social. Ottimismo anche da parte dei sanitari, che nel video la istruiscono su come muoversi con le stampelle e la invitano a non caricare troppo sul piede operato. «Brava Eva» si sente alla fine della clip. Un passo alla volta, Eva Henger si riprenderà anche da questa disavventura.