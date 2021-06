Una donna ha stabito il record di scalata dell'Everest: 25 ore e 50 minuti

É di una donna il record di scalata dell'Everest. Una ex insegnante, l’alpinista di Hong Kong Tsang Yin-hung di 44 anni, ha scalato il monte Everest in 25 ore e 50 minuti, battendo di ben 13 ore il record come salita più veloce al Mondo del Monte da una donna.

I funzionari del Guinness World Records devono ancora certificare l’impresa, tuttavia la donna, secondo le autorità locali, ha lasciato il campo base alle 13,20 di sabato 22 maggio 2021 e la cima è stata raggiunta alle 15,10 del 23 maggio. «Il governo del Nepal certifica che gli scalatori hanno raggiunto la vetta ma non rilascia certificazioni per i record». Un'altra donna prma di lei un’altra aveva scalato il Monte Everest, la nepalese Phunjo Jhangmu che aveva impiegato 13 ore in più per raggiungere la vettà, esattamente 39 ore e 6 minuti.

Tsang Yin-hung becomes fastest woman to climb Everest https://t.co/8rzAm2CGzy pic.twitter.com/ZtwYeAh2Kq — New York Post (@nypost) May 30, 2021

«Volevo dimostrare ai miei studenti che il fallimento non deve mai interferire con la realizzazione dei propri sogni, ecco perché l'ho fatto», ha spiegato la quarantaquattrenne Tsang Yin-hung che nel 2017 aveva conquistato il primato di prima donna a salire in vetta all'Everest.

Due tentativi erano andati mali. Nel 2014 aveva dovuto desistere dall'impresa per la caduta di rocce e ghiaccio. L'anno successivo durante la scalata un terremeto aveva causato una valanga che aveva provocato la morte di 17 scalatori e la frattura del cranio della Tsang. Nel 2017, al terzo tentativo, ce l'aveva fatta.