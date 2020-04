Ex milionario vive da più di 20 anni su un'isola deserta: ecco i miei segreti

The Millionaire Castaway reveals his top tips for living in isolation https://t.co/q997Af2ue5 @MailOnline — Gigi & James Garner (@MavrocksGirl) April 23, 2020

Copy CodeDavid Glasheen, ex milionario 76enne, ha perso tutta la sua ricchezza a seguito del Martedì nero del 1978, che portò al crollo del mercato australiano., situata al largo della costa del nord dell'Australia, che secondo lui fu «un amore a prima vista», secondo quanto raccontato dal Daily Mail.Glasheen si trasferì sull'isola con la sua compagna, Denise, con una valigia contenente «tre camicie, due paia di pantaloncini e costumi da bagno, una torcia, un paio di libri, un barattolo di peperoncino in polvere, un po' di pasta e uno spazzolino da denti». In seguito, quando la donna dovette partorire, decise di lasciare l'isola, considerando che quello non era un posto sicuro per un neonato.Oggi, mentre la pandemia sta colpendo tutto il mondo e miliardi di persone devono modificare il loro stile di vita a causa dell'isolamento, la routine di David Glasheen rimane invariata.e «dal peso della vita moderna», ha raccontato al quotidiano britannico che ha una serie di cose che gli permettono di godersi la vita in isolamento, incluso la connessione a Internet alimentata con energia solare, un sufficiente numero di libri e due manichini che forniscono compagnia femminile, oltre alla numerosa compagnia di animali che popolano l'isola.Glasheen raccoglie l'acqua piovana per bere, mentre la sua principale fonte di cibo è l'oceano, che «contiene tutte le proteine» di cui ha bisogno. Inoltre, raccoglie frutta e noci di cocco e mantiene uno stock di prodotti in scatola e secchi, che acquista durante il suo annuale viaggio nella città australiana di Cairns.Per quanto riguarda l'attuale crisi pandemica, Glasheen l'ha descritta come una situazione «triste» e un test per i leader mondiali. «Ogni giorno è un buon giorno qui, ma mi sento molto triste e deluso dall'attuale situazione globale» e ha aggiunto che «era abbastanza ovvio che qualcosa del genere sarebbe accaduto ad un certo punto, ma non c'è nessuno» preparato «per una giornata veramente piovosa».