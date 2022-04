La solidarietà di Ezio Greggio: «Arrivati altri 44 profughi dall'Ucraina, ora sperano in un futuro migliore»

Vuole regalare un sorriso a chi non lo ha più. Ezio Greggio commosso condivide su Instagram un video in cui mostra l'arrivo di 44 profughi in fuga dall'Ucraina. «Sono le due del mattino e siamo fuori dagli studi Mediaset a Cologno Monzese in attesa di un pullman con a bordo soprattutto mamme e bambini in arrivo dall'Ucraina». Il transfert, uno di quelli destinati al gran turismo, è arrivato dietro al piazzale antistante gli studi televisivi. «Missione compiuta: sono arrivate le 44 persone in fuga dalla guerra in Ucraina e tutte ora hanno una casa e sperano in un futuro migliore». L'operazione fatta dall'associazione Ezio Greggio Monaco insieme alla Comunità di Sant'Egidio, aveva già salvato 50 persone e non ha intenzione di fermarsi. Ad accogliere i profughi gli abbracci del comico e una serie di auto che porteranno gli ucraini nei luoghi di destinazione, un po' in tutta Italia, da amici, parenti, comunità varie.

Ezio Greggio, la solidarietà verso gli ucraini

Lo aveva già detto Ezio quando qualche giorno fa arrivò il primo pullman, che non si sarebbe fermato: «Questo blitz è solo il primo di una lunga serie, in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio. Andremo avanti finché non continuerà questa assurda guerra, quindi speriamo pochissimo. E faremo come abbiamo fatto stavolta: all'andata il pullman, senza passeggeri, è stato riempito per metà di farmaci, pannolini e altri generi di soccorso che nei campi profughi non esistono. All'arrivo là è stato svuotato degli oggetti e riempito di persone ed è arrivato in Italia dopo un viaggio di quasi 24 ore». Una tragedia quella della guerra che ha veramente colpito Greggio: «Vedendo certe scene mi sono tornati in mente i racconti che mi faceva papà Nereo di quando era prigioniero nei lager nazisti. Un paragone forte, ma non riesco a trovarne altri».

La reazione dei fan

Sui social i suoi post sono apprezzati dai follower che amano il cuore del comico. «Grande Ezio. Grazie a nome di tanti del mondo dello spettacolo. La differenza tra parlare e fare… è solo il cuore» e ancora: «Mitico un grande esempio per tante persone….»