Ezio Greggio fotografa il mostro di Loch Ness: è una bufala?

Sabato 12 Maggio 2018, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 17:13

È lui o non è lui? In questo caso (auto)rispondersi «Certo che è lui!» non è così facile ma comunque Ezio Greggio ci prova per portare qualche sorriso nell'umido e rannuvolato scenario della Scozia del nord dove sta trascorrendo quanche giorno di vacanza. Il signor Greggio ha infatti avvistato, e prontamente fotografato, una misteriosa entità nelle acque di Loch Ness: inevitabile domandarsi, insieme ai suoi tanti follwer di Instagram, di che cosa potrebbe trattarsi. «Una notizia mostruosa», commenterebbe il signor Enzino Iachetti.