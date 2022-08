Ezra Miller, l'attore ancora nei guai: accusato di furto con scasso in una villa: cosa ha rubato

L'attore Ezra Miller è stato accusato di furto con scasso a Stamford, nel Vermont. Si tratta solo dell'ultimo di una serie di incidenti che coinvolgono la tormentata star di "The Flash".

Il furto in una casa

La polizia di stato del Vermont ha affermato di aver risposto a una denuncia per furto con scasso a Stamford il 1 maggio e di aver scoperto che diverse bottiglie di alcol erano state prelevate da una residenza mentre i proprietari di casa non erano presenti. Miller è stato accusato dopo che la polizia ha consultato i filmati di sorveglianza e ha intervistato i testimoni. L'attore è stato citato in giudizio presso la Corte Superiore del Vermont il 26 settembre.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Ezra Miller «vive con tre bambini e la madre in una casa piena... IN CARCERE Ezra Miller arrestato per aggressione: l'attore di "The...

I precedenti

L'accusa di reato si aggiunge ai crescenti problemi legali di Miller e alle segnalazioni di comportamento irregolare. L'attore 29enne è stato arrestato due volte all'inizio di quest'anno alle Hawaii, anche per condotta disordinata e molestie in un bar karaoke. Il secondo incidente è stato per aggressione di secondo grado.

L'accusa di molestie

Anche i genitori della diciottenne Tokata Iron Eyes, un'attivista nativa americana, hanno presentato all'inizio di quest'anno una denuncia contro Miller, accusando l'attore di aver accarezzato e adottato altri comportamenti inappropriati con la figlia quando aveva solo 12 anni. Tokata Iron Eyes ha recentemente dichiarato a Insider che quelle accuse erano false .