Fa gol ed esulta così: «Mi vuoi sposare?», l'attaccante Fella del Palermo festeggia la doppietta

Il rimpallo in area, il gol di sinistro, poi quell’esultanza col cuore in gola, con una maglietta speciale mostrata alla tribuna del Barbera, dove – ad applaudirlo, come sempre – c’era la sua lei. Peppe Fella, attaccante del Palermo – che ieri ha battuto per 2-0 il Potenza – ha scelto un modo di sicuro originale per fare alla sua Marisa la domanda più importante: «Mi vuoi sposare?».

Chissà da quanto ci pensava. E chissà quante volte se la sarà immaginata proprio così la sua proposta: dopo un gol, mentre tutti – compresa lei – lo festeggiavano.

La maglietta è poi arrivata a Marisa, che intanto aveva tutta l'emozione letteralmente stampata negli occhi e nel sorriso. Ovviamente ha risposto sì: «Con te per sempre! Ti amo, vita mia», ha poi scritto lei sul social dove lui ha pubblicato il video che immortala esultanza e proposta. Quasi a rassicurare l’enorme pubblico intanto raggiunto dalla notizia.

Sì, perché anche il Palermo – attraverso i propri canali social – ha celebrato l’insolita ed emozionante dichiarazione: «Ditelo con un gol: mi vuoi sposare?». Del resto, «Quale gol più bello di questo?», incalza con tanto di cuoricini la Lega Pro.