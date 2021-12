Ha lasciato temporaneamente la panchina per mettersi in sella. Fabio Cannavaro vive in bici i suoi giorni prima di Natale con una tratta da protagonista: «Napoli - Roma 254km 7h43m» ha scritto sui social l'ex calciatore del Napoli e della nazionale. Dopo l'avventura in Cina conclusasi in estate, il campione del Mondo è alla ricerca di una panchina in Europa per poter continuare la carriera da allenatore.

