Fabio Fognini e Flavia Pennetta, secondo figlio in arrivo

La coppia d'oro del tennis italiano potrebbe presto allargare la famiglia:e la mogliesarebbero in attesa del loro secondo figlio. Un'indiscrezione, lanciata dal settimanale di gossip Chi, parla infatti di unadi circa due mesi.La rivista ha pubblicato alcuni scatti dia Ibiza, che mostrano gli indizi della gravidanza. Il piccolo Federico, di due anni, potrebbe quindi presto avere un fratellino o una sorellina: secondo le indiscrezioni di Chi, il secondo figlio didovrebbe nascere tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020., d'altronde, poco tempo fa non aveva nascosto l'intenzione di allargare la famiglia: «Dopo essere entrato nella top ten mondiale, un evento storico perché erano 41 anni dall'ultima volta per un italiano, ho un nuovo obiettivo. Ora vorrei una bambina». I due tennisti stanno insieme dal 2013 e si sono sposati in Puglia l'11 giugno 2016: solo due settimane fa, i due hanno festeggiato il terzo anniversario di matrimonio e hanno avuto anche un'altra ragione per celebrare la ricorrenza.