Fabio Serino, l'artista di strada che salva il mare di Napoli: «Così difendo le nostre acque»

Capelli scuri legati con uno chignon improvvisato, qualche ricciolo scende sul viso concentrato, mentre le dita sfiorano una chitarra dal legno chiaro. Una turista si avvicina e chiede: «Dove posso vedere il mare?». L'artista la guarda e sorride. A San Martino, dov'è solito esibirsi, non si vede la costa. Riprende a suonare e risponde: «A Napoli basta chiudere gli occhi per vedere il mare». Fabio Serino è un artista di strada con un legame particolare con Napoli e con il mare: quando non suona, passa le sue giornate nuotando per le spiagge di Mergellina e raccogliendo la plastica che viene lentamente trasportata dalle onde. Un gesto semplice, ma fondamentale per proteggere questo patrimonio naturale.

«Il mare è la prima voce che ho sentito da quando sono nato» dice Serino «ogni atto creativo nasce dal mare: le voce di tanti popoli arrivano attraverso le onde e mi suggeriscono nuove parole, che trovo nel fondo del mare e nel suono delle bollicine».

Anche nella musica di Serino si trova l'impronta predominante del mare. Con le acque sporco, però, il processo creativo dell'artista si blocca. La sua è una lotta per proteggere Napoli dall'indifferenza e per cercare di non dare per scontato un bene immenso che i napoletani hanno a disposizione.

«Il mare non è presente nelle nostre vite solo in spiaggia: noi respiriamo aria di mare, le persone di Napoli sono segnate dal mare. Lo si vede nelle abitudini di tutti i giorni, siamo uomini di mare» commenta l'artista. Serino definisce il suo un «gesto di disperazione» per preservare il mare e proteggere «ciò che non si vede».

«Non mi va nemmeno di parlare di cosa ho trovato in mare» continua «di solito cerco di raccogliere i bicchieri, le cicche di sigaretta, alle volte ho trovato anche dei palloncini! Io li infilo nel costume e mano a mano li butto nella spazzatura».

Il messaggio che Serino cerca di lasciare è di andare in profondità delle cose e non permettere di abituarsi alla sporcizia: «Oltre a ombrellone, lettino e creme solari, portiamo anche un retino. Io scherzo, lo dico da sognatore, ma non vanifichiamo un buon gesto e non dimentichiamo di fare la nostra parte: perchè quella è la nostra sporcizia e quello è il nostro mare».

Serino ha da poco prodotto un nuovo disco intitolato "Il tempo resta". Un omaggio a Napoli e in particolare al grande Pino Daniele: «L'idea nasce da un suo lungometraggio in cui dice "un giorno andremo via, ma il tempo resterà". Il mio è un messaggio d'amore, c'è una canzone dedicate a lui, a Napoli e anche a Maradona».

Tra i brani del nuovo album anche "Andando adagio" nata durante il lockdown e dall'idea che quando tutto tace, ci si rende conto del caos che si causa: «Solo allora il mare era pulito. Mi ha fatto capire che alle volte è inutile andare per inerzia dell'energia sociale, serve anche andare adagio». Come il mare? «Sì, come il mare».