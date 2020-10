Fabrizio Corona, Carlos dopo le accuse choc al padre racconta la sua verità: «Ho sbagliato io»

Fabrizio Corona, Carlos dopo le accuse choc al padre racconta la sua verità: «Sono tutte cavolate. Ho sbagliato io, non stavo bene». Il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona ha appena condiviso un video su Instagram per chiarire una volta per tutte il suo rapporto con i genitori. Dopo le discussioni delle ultime settimane e la videochiamata choc in cui avrebbe lanciato pesanti accuse al padre.

Oggi, Carlos sempre voler ritrattare, mettendo fine alle liti in famiglia. Ecco le sue parole: «Tutte le cose che sono successe mi hanno fatto riflettere e ho capito che sono tutte cavolate che ho sbagliato io, perché in quel momento non ero al meglio. Ma è giusto, almeno c'è un errore e lo vedo. Voglio che la mia famiglia stia bene, che mia madre e mio padre stiano bene. Se ci sono dei litigi sono costruttivi».

Immediati i commenti preoccupati dei fan: «Hai bisogno di aiuto, sei un bravo ragazzo. Puoi ancora recuperare».

