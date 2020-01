Fabrizio Corona, nuova vita fuori dal carcere: papà a tempo pieno col figlio Carlos

Fabrizio Corona è fuori dal carcere. L’ex re dei paparazzi infatti è in detenzione ai domiciliari per motivi di salute e finalmente può trascorrere del tempo assieme al figlio Carlos, nato dalla sua relazione con Nina Moric e diventato ormai grande.

Già durante le vacanze di Natale Fabrizio aveva postato dal suo profilo instagram uno scatto che lo vedeva abbracciato al figlio, 17 anni, definendolo “il regalo più grande” che potesse ricevere per le festività. Le occasioni per trascorrere tempo insieme per i due sembrano non mancare e Fabrizio è stato sorpreso da “Chi” proprio mentre passa una giornata assieme a Carlos. Prima di divertono leggendo qualcosa sul telefonino e poi Corona, come tutti i papà che si rispettano, insegna al suo primogenito come farsi la barba.

Nel mentre Fabrizio ha anche recuperato il rapporto con Nina Moric, ultimante al centro della cronaca gossip per la scomparsa del fidanzato (ormai ex) Luigi Favoloso, ora avvistato a Locarno, in Svizzera.

Corona è fuori dal carcere dal 7 dicembre, dato che il giudice di sorveglianza ha deciso di concedergli i domiciliari per curare il suo stato di salute mentale.

Ultimo aggiornamento: 17:31

