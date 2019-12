Fabrizio Corona fuori dal carcere, l'abbraccio al figlio Carlos: «Regalo mio più grande». Poi la foto con Nina Moric: «Torneremo»

Il regalo più grande di Natale per Fabrizio Corona è quello di poter abbracciare il figlio Carlos Maria, nato dalla sua relazione con Nina Moric. L’ex re dei paparazzi, uscito dal carcere, durante le feste ha voluto fare una dedica dal suo account Instagram al figlio.

Nello scatto condiviso si vede Corona coperto in viso dall’abbraccio di Carlos, seguito appunto dalla didascalia: “Regalo mio più grande”. La foto ha ricevuto diversi like e una valanga di commenti entusiastici, fra auguri e raccomandazioni di stare vicino al figlio.

Poco dopo però Fabrizio, passato il momento di commozione, ha voluto fare un altro post per sottolineare il suo prossimo ritorno. Nell’immagine stavolta un giovane Corona seduto al tavolo con Nina, seguito da una didascalia scritta tutta in maiuscola, che nel linguaggio della rete sta a indicare un tono di voce alto: “Non esistevano i social,gli influencer,i famosi della rete sconosciuti al pubblico vero – ha ammonito Corona - esisteva l’immagine,il carisma,il non passare inosservati,il talento,e le idee.solo così arrivavi in televisione e sulle copertine dei veri settimanali e giornali di moda.addirittura i quotidiani.erano altri tempi,migliori. ma torneranno presto. @nina__moric @atenagency @adalet_official”

