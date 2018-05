Fabrizio Corona: «Io come Padre Pio, ecco cosa abbiamo in comune». E appena uscito dal carcere spende 9mila euro per...

Sangre. @unocashmere Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Mag 21, 2018 at 11:51 PDT

«Lui è stato un perseguitato come me e come me era ossessionato dal danaro, anche se per motivi diversi». Cosìsi paragona ain un'intervista rilasciata ArtsLife, che ha pubblicato qualche estratto.«Chiedeva soldi a tutti, benestanti e non, per costruire l’ospedale più all’avanguardia d’Europa - ha proseguito Corona - Era un ambizioso e ha lottato contro tutti. Lo ripeto, io mi rivedo in lui, pur se in forma diversa».Ritornando a ciò che ha vissuto in carcere spiega come si sente ora: «Sono diventato un santo. Basta vita mondana. Nei locali vado solo se mi coprono d’oro». E una volta tornato in libertà il primo gesto che ha fatto è stato quello di acquistare una banconota che ritrae il volto di Padre Pio ad opera di un'artista di cui pare si sia invaghito, Alessandro Giorgetti.«In carcere - dice - avevo letto su una rivista che c’erano queste banconote col volto del santo e ne sono rimasto colpito. E mi hanno emozionato le motivazioni che hanno spinto l’artista a volerle creare.​Quando l’ho incontrato ho provato una sensazione indescrivibile nel vederle dal vivo. Oggi sento che mi rappresentano appieno e ringrazio il Maestro Alessandro Giorgetti per averle concepite».