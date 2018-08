Suonano «Faccetta nera» nel locale, avvocato protesta e viene aggredito

Lunedì 20 Agosto 2018, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 17:03

Aggressione, «di stampo fascista» ieri sera in un locale pubblico a Vasto Marina, quando delle casse acustiche diffondevano a tutto volume Faccetta Nera. A raccontare l'accaduto è Nicholas Tomeo, avvocato 31enne di Vasto, che ha affidato il racconto delle violenze subite a Facebook e che non è stato ancora ascoltato in Commissariato.«Ieri sera, mentre passeggiavo a Vasto Marina, ho sentito da lontano suonare Faccetta nera a volume altissimo da un locale della zona. Mi sono avvicinato chiedendo di interrompere subito la musica. A quel punto, a quanto pare il titolare del locale, dopo aver finto tranquillità, sull'uscio della porta d'ingresso mi aggredisce colpendomi violentemente al volto». L«aggressore sarebbe anche uscito dal locale »per continuarmi a provocare con saluti romani e gridando A noi!. La beffa inoltre è che il luogo dove si trova il locale, è un ex campo di internamento. Il che rende il tutto molto più grave».Tomeo si è recato al pronto soccorso dell'ospedale di Vasto dove ha avuto 3 giorni di prognosi per trauma cranica e zigomale. Al momento non ha presentato ancora querela «sto valutando perché la mia vuole essere una denuncia pubblica per rilanciare un'allerta sociale e politica, non di appartenenza. Queste cose non possono essere più accettate nel 2018, la violenza fascista e razzista e per certi versi legittimata dai comportamenti del governo, in tema di migranti. Quello che è accaduto ieri - dice ancora - con il suono diffuso dagli amplificatori in un luogo pubblico, è una musica violenta che rimanda a un periodoviolento che a quanto pare non hanno ancora dimenticato».Il commissario Rosetta Di Santo al momento sta raccogliendo tutti gli elementi utili. «Si è trattata di una lite, stiamo attenzionando l'episodio - dichiara - che non viene assolutamente sottovalutato per stabilire eventuali provvedimenti». Il titolare avrebbe parlato di un momentogoliardico durante una festa privata con il locale non aperto al pubblico.