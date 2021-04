Facebook, algoritmo bacchettone oscura la pagina del comune francese di Bitche. Ecco come risponde il sindaco

La pagina Facebook del comune francese di Bitche è stata oscurata ed è riapparsa online solo recentemente, dopo le scuse di Facebook. Cosa è successo? Il popolare social network (o il suo algoritmo censore?) ha interpretato l'account come se fosse una pagina offensiva (colpa di una traduzione grossolana e sbagliata: in inglese "bitch" vuol dire "cagna" ed è utilizzato come offesa verso le donne). E invece, Bitche è una città storica di 5mila abitanti nel nord-est della Francia.

APPROFONDIMENTI CERVARO Scrive «sei bellissima» a una ragazza su Facebook:... STRISCIA LA NOTIZIA Striscia la Notizia, Gerry Scotti e la Hunziker fanno il verso ai... MIND THE GAP Malika, la ragazza cacciata di casa perché omosessuale stasera...

La sospensione della pagina scattata, senza alcun preavviso, il 19 marzo ed è durata quasi un mese. Martedì 13 aprile, la pagina Ville de Bitche è stata ripristinata. Il sindaco, Benoît Kieffer, ha scritto in un post su Facebook: «Il nome della nostra città sembra soffrire di una cattiva interpretazione ... la cosa più sorprendente è che Facebook ha impiegato così tanto tempo per correggere. Il presidente/direttore generale di Facebook Francia mi ha appena contattato personalmente per dirmi che la pagina Ville de Bitche è pubblicata di nuovo e per scusarsi per l'inconveniente causato». Facebook ha detto al quotidiano britannico Guardian che la pagina non è stata pubblicata a causa di un'analisi errata da parte dei suoi sistemi e ora è stata ripristinata.

Per capire quanto sia ormai diffusa la comunicazione degli enti amministrativi con i propri cittadini, il Comune ha immediatamente aperto un nuovo account: Mairie 57230, il codice postale della città, proprio per mantenere i suoi residenti aggiornati. Riaprire una pagina con la parola "Bitche" era impossibile, dicono quelli del Comune. Assurdo? No, è un incoveniente non così raro.

«Abbiamo fatto appello e abbiamo cercato di contattare Facebook in diversi modi, tra cui moduli di contatto e messaggi privati sulla pagina di Facebook Francia», scrivono nel comunicato stampa quelli del Comune di Bitche.

Facebook usava per i tag il riconoscimento facciale senza il permesso degli utenti: multa da 650 milioni di dollari

Nel comunicato il sindaco conclude scrivendo così: «Io e i miei concittadini vorremmo umilmente invitare Monsieur Mark Zuckerberg e Monsieur il presidente generale di Facebook Francia nella nostra bella città fortificata, che si è distinta più volte nella storia. "Insieme, possiamo onorare la memoria dei compatrioti e dei nostri amici americani che sotto la bandiera della 100 divisione di fanteria sono venuti dal Sud Carolina per liberare la nostra città: liberatori che si chiamavano, con orgoglio, i 'figli di Bitche'».

Covid, Youtube ha rimosso 30mila video negazionisti in sei mesi