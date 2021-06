Anna Falchi esalta Sarri e aspetta Insigne: «Magari venisse alla Lazio»

Per lo scudetto della Lazio nel 2000 fece uno semi strip sul prato dello stadio Olimpico. Anna Falchi confessa di volere presto rivivere quella notte e intanto si gode l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste confidando nel programma “I Lunatici” su Radiodue il sogno di vedere Lorenzo Insigne nella squadra del cuore.

«Mi è dispiaciuto l'addio di Simone Inzaghi, è un grande allenatore, un grande professionista, ma si era concluso un ciclo, più di quello non saremmo riusciti a fare, la situazione era diventata un po' statica. È giusto che Simone faccia altre esperienze in altre squadre ed è giusto che la Lazio cambi modulo, gioco. Io non avrei mai pensato di riuscire a portare a casa Sarri. Lo amo. È un uomo giusto per le squadre del centro-sud. Prima il Napoli, poi la Lazio. Se ci porta Insigne ci fa anche un bel regalo. È un sogno, chissà...», ha detto l'attrice.