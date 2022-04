Federer pronto per Wimbledon? Le foto dell'allenamento in palestra: «La riabilitazione sta andando alla grande»

Roger Federer intensifica il lavoro in palestra con l'obiettivo di tornare in campo nella parte finale della stagione 2022. Il quarantenne svizzero ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto che lo ritraggono in allenamento e la didascalia. «La riabilitazione sta andando alla grande». Federer è stato inondato da numerosi messaggi di sostegno anche da molti colleghi, tra loro gli italiani Fabio Fognini e Andreas Seppi, il canadese Denis Shapovalov e la connazionale Belinda Bencic.

APPROFONDIMENTI TENNIS Roger Federer non si arrende: «Tornerò a giocare»

Federer come sta dopo l'operazione: «Non riesco ancora a correre. Rientro? Vediamo tra 2-3 settimane»

Il fuoriclasse di Basilea che compirà 41 anni il prossimo 8 agosto, è sembrato fino a qualche tempo fa nutrire poche speranze di rientrare in tempo per la stagione sull’erba ma a giudicare dalle immagini sembra essere più avanti del previsto sui tempi di recupero. Federer ha giocato il suo ultimo match nei quarti di finale proprio a Wimbledon lo scorso anno e saltare l’edizione 2022, vorrebbe dire dover attendere un altro anno per tornare sui prati dove ha vinto più di tutti.