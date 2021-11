Federica Kikka Cavenati, morta la stilista di 16Arlington, brand amato da Lady Gaga e JLo: aveva 28 anni

È morta Federica Kikka Cavenati, la stilista del marchio emergente 16Arlington, brand amato dalle star: aveva 28 anni. Il mondo della moda piange la stella del nuovo stile italiano, trapiantata a Londra, stroncata da una malattia breve quanto implacabile. La notizia, ripresa anche nelle pagine della moda del Guardian e da altri giornali britannici, è stata confermata dalla famiglia, secondo la quale il male che l'ha portata via è stato «breve e improvviso».

Originaria di Bergamo, viveva e lavorava a Londra con il compagno Marco Capaldo, conosciuto nella sede dell'Istituto Marangoni della capitale britannica: insieme avevano fondato nel 2017 il brand 16Arlington, dal nome del loro primo atelier d'Oltremanica, affermatosi rapidamente come un marchio emergente.

In breve tempo era diventata stilista amata da celebrità del jet set internazionale come Lady Gaga, Jennifer Lopez, Amal Clooney, Billie Eilish e Rita Ora.

Kikka, come la chiamava chi le voleva bene, lascia «un incalcolabile senso di perdita», si legge in una breve nota diffusa dal suo staff e ripresa da British Vogue. Era «una luce bianca, dall'energia inconfondibile, l'amica più incoraggiante e fortemente leale che potesse esistere».

.@LenaDunham writes a tribute to her beloved friend, @16Arlington designer Federica “Kikka” Cavenati, who died on 18 October following a short and sudden illness, her family has confirmed. https://t.co/qG1elxIiGW

— British Vogue (@BritishVogue) November 5, 2021