Federica Pellegrini a Napoli e Gino Sorbillo le dedica la pizza Federica

Ieri sera, Federica Pellegrini ha scelto di gustare una pizza con vista presso il locale di Gino Sorbillo sul lungomare di via Partenope.



Come vuole la tradizione, per tutti i personaggi famosi che scelgono la sua pizzeria, Sorbillo dedica una pizza margherita speciale.



Questa volta è proprio il pizzaiolo napoletano a postare la foto ricordo con la campionessa sul suo profilo Instagram.

APPROFONDIMENTI NUOTO ISL, i campioni di Aqua Centurions a Nisida: «Esperienza... CANOTTAGGIO Di Colandrea e il fantastico triplete: l'estate perfetta... NUOTO ISL, Pellegrini show alla Scandone: chiude al secondo posto nei 200 m



La Pellegrini si trova a Napoli per partecipare all'International Swimming League, che si svolgerà presso la piscina Scandone di Fuorigrotta dal 26 agosto al 30 settembre e molto probabilmente sarà l'ultima compedizione a cui la nuotatrice prenderà parte.