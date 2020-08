Coronavirus, Federico Fashion Style è positivo al Covid: «Sintomi strani»

Federico Fashion Style è positivo al ​coronavirus. «Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me... ho contratto il Covid-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo", ha scritto sulla propria pagina Instagram Federico Lauri, ovvero Federico Fashion Style, il parrucchiere delle vip che ha il suo negozio ad Anzio.

"Sono a casa in assoluto isolamento, ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! E’ importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati".

"Non sono sparito da due giorni. Come sapevate ho fatto il test sierologico per il Covid19 ed è risultato negativo. Soltanto che non mi sentivo molto bene ed ho deciso di fare il tampone e sono risultato positivo al Covid. Ho la febbre, dei sintomi un po' strani. Un po' di spossatezza e mi gira tanto la testa", ha concluso.



Ultimo aggiornamento: 19:29

