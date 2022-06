Federico Fashion Style sbarca a Firenze: ecco la data dell'inaugurazione del nuovo salone

Federico Fashion Style è pronto a sbarcare a Firenze. Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, il parrucchiere dei vip, rivela la data dell'inaugurazione del suo nuovo salone nel pieno centro fiorentino. L'hair stylist e popolare volto televisivo, Federico Lauri, è pronto a conquistare anche Firenze con un salone in Borgo Albizi. Il personaggio più glitterato della televisione italiana aprirà il 16 luglio e si preannuncia una sfilata di vip.

Attualmente sono in corso i lavori per sistemare i locali ma tutto, secondo gli aggiornamenti social di Federico Fashion Style, sta procedendo nel migliore dei modi tanto che nelle ultime ore è arrivata anche la data ufficiale dell'inaugurazione. Su Instagram, l'hair stylist scrive: «Vi aspetto per festeggiare tutti insieme l'apertura ufficiale del mio salone di Firenze in Borgo degli Albizi 63 alle ore 18 del 16 luglio con tantissimi vip e tante sorprese riservate proprio a voi». A corredo posta l'invito ufficiale con sullo sfondo il Duomo di Firenze. Ovviamente il post ha fatto il pieno di 'like' e commenti di follower entusiasti e desiderosi di partecipare al grande evento.

Dalle storie di Instagram, inoltre, Federico Fashion Style mostra che il primo giugno è arrivato a Firenze proprio per controllare lo stato dei lavori e per organizzare l'evento. Mostrando l'interno del futuro negozio, tra calcinacci e attrezzi da lavoro. Ma non finisce qui.

CACCIA AI PARRUCCHIERI FIORENTINI

Il parrucchiere dei vip, adesso, è alla ricerca di nuovi collaboratori fiorentini da assumere. Per il nuovo salone Lauri sta cercando parrucchieri con esperienza in schiariture, colore, taglio. I requisiti sono: qualifica di parrucchiere, autonomia nello svolgimento della mansione e capacità relazionali e comunicative. È possibile mandare la candidatura per lavorare direttamente sul sito di Federico Fashion Style.