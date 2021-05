Fedez, l'accusa del L'Espresso: il cantante per contratto non può parlare di banche, assicurazioni e Amazon

Fedez e i segreti di un impero milionario. Il cantante da un lato denuncia la censura della Rai, ma dall'altro si autocensura perché non può parlare di Amazon, banche e assicurazioni per via di un ricco contratto firmato tramite la sua nuova società, Dream of Ordinary Madness (Doom). Queste le accuse rivolte dal settimanale L'Espresso al famoso rapper, di cui attende a questo punto la risposta.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati