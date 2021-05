Concertone e Fedez, Chiara Ferragni: «Sono fiera di lui. Per dire quello che pensa va contro tutto e tutti»

Chiara Ferragni fiera del suo Fedez per l'intervento sul palco del concerto del Primo Maggio: «Sono super fiera di Fedez - ha scritto su Instagram - non potrei essere più fiera di cosi. Avere il coraggio di andare contro tutto e contro tutti per dire quello che si pensa non è cosa da poco».

Già nelle stories comunque Chiara Ferragni aveva espresso il suo orgoglio nei confronti del marito, condividendo il discorso con cui Fedez ha attaccato la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati