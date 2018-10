Fedez e la festa al supermercato, Carrefour racconta come è andata

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

spezza una lancia a favore di Fedez Chiara Ferragni dopo la festa rovinata dalle polemiche e dirama unper placare gli animi. Il supermercato, la location della discordia che ha sollevato un "polverone" due giorni fa, era proprio un Carrefour diNel comunicato si legge: «Come già fatto in altre occasioni, abbiamo concesso in affitto il nostro punto vendita di CityLife a Milano per un evento privato a seguito della richiesta che ci è pervenuta. Abbiamo per questo ricevuto un compenso per l’utilizzo degli spazi, ma anche per l’acquisto delle merci consumate e toccate al suo interno. Ci teniamo, quindi, a rassicurare i nostri clienti che tutte le merci rese disponibili agli invitati non sono state poi rimesse in vendita. Rigettiamo, quindi, con forza le accuse che ci sono state rivolte riguardo a possibili sprechi. Ci teniamo per questo a ricordare il nostro impegno pluriennale in attività di educazione al consumo responsabile e di supporto ai più bisognosi».Il rapper ha festeggiato il suo ventinovesimo compleanno negli, ma la moglie Chiara ha scelto una location un po' insolita, degna dello stile di vita deiper dare modo ad amici e parenti di fargli gli auguri anche in Italia. La festa era a sorpresa e si è svolta in un supermercato, a contatto con il cibo in vendita. I presunti "sprechi" hanno indignato il web e hanno costretto la coppia a scusarsi pubblicamente. Per qualche oradi Fedez è stato inaccessibile. La polemica ha scavalcato i confini italiani ed è stata ripresa dai tutti i giornali. Oggi anche Carrefour ha detto la sua schierandosi in difesa dei due influencer.