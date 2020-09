Fedez, visita urgente dal medico: ecco cosa sta succedendo. Chiara Ferragni reagisce così

Ultimo aggiornamento: 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il marito diè appena stato visitato e sottoposta a una radiografia per un "incidente" sul campo da basket.Ieri sera, Fedez si è allenato con il campione, documentando tutto sulle stories di Instagram. Ma durante una partita amichevole, il rapper è caduto facendosi male al piede. Temendo una frattura, oggi è stato visitato e la diagnosi è «».Il marito di Chiara Ferragni ha postato sulle stories di Instagram il ritorno a casa con le stampelle, poi ha commentato: «L'unico problema è che a Leone piace correre in giro per la casa e non stare vicino al papà. Quindi sarò solo tutto il giorno». Poi conclude: «».. Ma una volta tornata a Milano si prenderà sicuramente cura del maritino.