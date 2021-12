Fedez, lezioni di danza da Swami Caputo: stasera in discoteca con Chiara Ferragni

Fedez viene invitato dalla moglie Chiara Ferragni a ballare e lui, nonostante le proteste e le scusa, si prepara al meglio per l’occasione con un’istruttrice privata molto particolare, Swami Caputo, una delle protagoniste della prima edizione del docu – reality di Rai Due Il Collegio. Fedez e Chiara Ferragni sono appena usciti dal bagno di folla per il lancio della loro serie, “I Ferragnez”, su Prime Video.

APPROFONDIMENTI IL RACCONTO Fedez, la confessione choc a The Ferragnez: «Il mio dentista... SERIE TV The Ferragnez, Chiara Ferragni in lacrime: «Fede mi fa sentire... SPETTACOLI The Ferragnez, la scena più divertente di tutti gli episodi:...

Fedez prende lezioni di ballo da Swami Caputo (Instagram)

Fedez nelle stories su Instagram si mostra mentre prende lezioni di da danza da un’istruttrice molto particolare, Swami Caputo, una delle protagoniste della prima edizione del docu – reality di Rai Due Il Collegio, con un’innata passione per il ballo. Il rapper si impegna e dopo ore di prove mostra fiero i risultati dell’allenamento postando il balletto completo assieme all’amica. Poco dopo, sempre nelle stories, il rapper svela il motivo di tanto impegno: «Oggi – ha spiegato con voce triste ai follower inquadrando un’invece gioiosa Chiara Ferragni - mia moglie mi porta a ballare in discoteca… Evviva non vedevo l’ora.. Mamma mia!».

Chiara Ferragni (Instagram)

La felicità dell’influencer però si scontra appunto con la poca voglia di esibirsi in pista di Fedez, che cerca inutilmente di trovare scuse: «Mi fanno male le gambe perché mi sono allenato due giorni di fila.. Non posso ballare… Amore ma siamo vecchi, che cazz* andiamo a fare???». Il destino della serata però sembra ormai segnato, con Chiara che commenta divertita: «No, non è vero...».