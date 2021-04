Fedez, lite con Leone: «Non riesco a spiegartela questa cosa». E il bimbo si offende

Fedez, lite "furiosa" con Leone: «Non riesco a spiegartela questa cosa...». Il bimbo si offende e spiazza tutti. Il rapper milanese ha postato una serie di tenere stories su Instagram, in cui documenta "un'accesa discussione" con il primogenito nato dall'amore con Chiara Ferragni.

Fedez, appassionato di fumetti e supereroi, sta trasmettendo la sua passione anche al figlioletto, che li conosce tutti alla perfezione. Ormai nota a tutti i fan, la predilizione di Leone per Fiaderman alias Spider Man. E proprio a causa dell'Uomo Ragno scoppia in litigio tra papà e figlio. Fedez, infatti, ha regalato a Leo un pupazzetto dei Spider Man 2099, una versione futuristica del supereroe.

Leone però s'infuria, secondo lui quello non è il suo "Fiaderman". «Questo si chiama 2099 - dice offeso il bimbo - non è Fiaderman». Fedez prova a spiegargli: «È come quando tu sarai grande, è Spider Man del 2099. Non riesco a spiegarti questa cosa del futuro...». A quel punto, Leone va su tutte le furie e imbronciato si mette "faccia al muro". Fedez allora cerca di recuperare: «Va bene, non è Spider Man. Mi sono spiegato male...». «Malissimo...», chiosa il bimbo. E, neanche a dirlo, il tenero meme di Leone imbronciato fa il giro del web.