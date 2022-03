Fedez e il tumore, Taffo incoraggia il rapper: «Facci fallire. Di fronte alla morte siamo tutti uguali»

«Fedez facci fallire». Con queste parole la celebre agenzia funebre Taffo, che fa del dark humor il suo tratto distintivo, si rivolge al rapper che sta combattendo contro un tumore, reduce di un intervento di 6 ore per la rimozione del pancreas.

Taffo: «Disumano chi odia una persona che sta lottando»

«Di fronte alla malattia e di fronte alla morte siamo tutti uguali. Ma qualcuno è decisamente disumano nei confronti di chi sta lottando», scrive l'agenzia funebre facendo riferimento all'ultimo album dell'artista milanese "Disumano". «Forza #Fedez», aggiunge.

E non mancano i commenti di affetto dei fan del cantante sotto il post. Taffo da sempre fa dell'ironia dark e dell'istant marketing la sua strategia comunicativa vincente e questa volta non poteva che prendere di mira il rapper milanese, star social italiana per eccellenza.

Fedez e il tumore neuroendocrino

Pochi giorni fa Fedez aveva raccontato di essersi sottoposto a un operazione lunga 6 ore all'Ospedale San Raffaele di Milano per l'esportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas. Un male molto raro, lo stesso che uccise Steve Jobs nel 2011.

In quell'occasione il rapper aveva inoltre rassicurato i suoi fan sulle proprie condizioni di salute, avvolto in un affettuoso abbraccio virtuale sui social. Da Jovanotti a Vialli, e ora persino Taffo.