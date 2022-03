Fedez torna a parlare della malattia: «Domani sarà una giornata importante»

Fedez torna a parlare sui social. Dopo l'annuncio della malattia, il rapper aveva pubblicato solo un post dedicato al quarto compleanno del figlio Leone, prima di chiudersi in un insolito silenzio. Fino ad oggi, quando con una Instagram story è tornato a parlare ai suoi follower: «Domani per me sarà una giornata importante - ha scritto - volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività».

Fedez torna a parlare della malattia

Fedez ha poi dedicato una pensiero a Chiara Ferragni: «Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale». La conclusione del messaggio è dedicata ai piccoli Leone e Vittoria: «Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo».