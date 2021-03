Fedez, il nome della bimba nella story di Instagram: «Mi sono sbagliato...», e Chiara Ferragni reagisce così

Fedez, il nome della bimba nella story di Instagram: «Mi sono sbagliato...». Chiara Ferragni reagisce così. Ormai, siamo agli sgoccioli. Baby V potrebbe nascere in ogni momento e i fan non vedono l'ora di vederla. Resta ancora da scopire il nome misterioso, finora rimasto inedito. I supporter dei Ferragnez si dividono tra Vittoria e Venere, ma mamma Chiara e papà Federico ancora non hanno dato nessuna conferma. Almeno fino a oggi.

Pochi minuti fa, infatti, il rapper milanese si stava lasciando sfuggire uno spoiler incredibile. Parlando del segno zodiacale della bimba in arrivo, Fedez ha detto: «Mia moglie mi ha appena detto che la V... Oddio - aggiunge incredulo - la stavo chiamando per nome, che paura». Chiara Ferragni, seduta vicino al marito, specifica subito: «La bimba...». Poi Fedez continua con il discorso sullo zodiaco: «Se nasce oggi Baby V è dei Pesci, altrimenti sarà Ariete e avremo in casa tutti segni diversi, aria, acqua, terra e fuoco». Ma ormai l'attenzione dei fan è tutta sul nome della sorellina di Leone. «Ha detto V e non Vi... Potrebbe essere Valentina come la sorella di Chiara?», notano alcuni. E ancora: «Lo stava per dire, siamo curiosi». Ormai, non resta che attendere la nascita della piccola.

Ieri, invece il giorno di Leone. Il figlioletto di Chiara Ferragni e Fedez ha festeggiato il terzo compleanno. Il secondo in lockdown. Il bimbo ha spento le candeline in casa solo con mamma e papà, come da disposizioni in zona rossa. Ma la festa non è mancata. Torta e festoni con i supereroi, in attesa della sorellina.

