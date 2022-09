Fedez mostra il suo nuovo tatuaggio per Leone e Vittoria: «Il fuoco dei miei due angeli»

All'indomani del quarto anniversario di nozze con Chiara Ferragni, Fedez sceglie di regalarsi un nuovo tatuaggio, il primo «dopo una vita» come spiega lui stesso in una storia su Instagram. Salutati i bimbi, che trascorreranno la giornata con i nonni, il rapper ha casa libera per dare finalmente sfogo alla propria creatività e a quella di Luca Natalini, il suo tatuatore di fiducia.

Fedez e il nuovo tatuaggio sulla schiena: «Il fuoco dei miei due angeli»

«Finalmente il giorno del tatuaggio sulla schiena e farà veramente male, evvai» commenta ironico il cantante, mentre mostra ai fan i disegni preparatori che serviranno da traccia per il nuovo tattoo su schiena e coscia. «Test per vedere quanto farà male il tatuaggio: ciak uno... Okay, pensavo peggio» ammette Fedez mentre si riprende con il telefono.

Le ore passano, la fame comincia a farsi sentire e in posizione prona sul divano non può fare molto. Ne approfitta allora per mangiare: «Multitasking» conferma. Dopo sei ore di posa, il disegno comincia a prendere forma e si intrevedono anche i primi colori: «L'araba fenice rinasce dalle ceneri del fuoco dei miei due angeli» spiega il cantante, che dopo il calvario della malattia e dell'intervento sceglie di dedicare il nuovo tattoo ai figli Leone e Vittoria. La sua rinascita è anche merito loro.