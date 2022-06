Fedez, ci risiamo: un altro piccione si incastra sul balcone. La sua reazione è epica

E' domenica, e per Fedez è sempre la solita storia. Il rapper si è svegliato con una "sopresa", la seconda a distanza di poco tempo. «Non ci posso credere... c'è un altro piccione incastrato» dice Fedez in una story Instagram mentre è fuori in balcone e guarda l'uccello incastrato. «Ma perchè proprio lì? non c'era un altro posto dove incastrarti?» chiede ironicamente il rapper inquadrando il piccione.

Ma se la scorsa volta, Fedez ha provato in diversi modi a liberare il piccione, stavolta ha subito chiamato i soccorsi. Ed ecco che un ragazzo dell'Enpa compare fra le sue stories mentre prende il piccione e lo mette in salvo in una scatola di cartone portandolo via da casa Ferragnez. L'ironia di Fedez non si ferma neanche a problema risolto: «Ciao al prossimo piccione» urla al ragazzo dell'Enpa e, nella story scrive: «Battuta orribile».

Anche stavolta, non sono mancati i meme di Fedez per immortalare il momento. Prima la protagonista del film di «Mamma ho perso l'aereo», che amava i piccioni, con scritto «Foto di Me tra qualche mese». E, ancora, una foto del cantante Povia con le mani che formano un cuore e la scritta «Ti salvo io piccione».