Fedez prende in giro Chiara Ferragni, lo scherzo è esilarante ma lei non reagisce bene: «Che c*** vuoi»

Nuovo siparietto per Fedez e Chiara Ferragni. Per ingannare il tempo in quarantena i Ferragnez si lanciano quotidianamente in una sorta di. Una delle ultime gag è andata in scena in camera da letto mentre l'imprenditrice digitale si prendeva cura del suo viso con una maschera. L'ironico marito l'ha presa in giro davanti ai followers mettendo a confronto una sua versione decisamente più sexy.In un video pubblicato su Instagram il cantante mostra prima una foto di Chiara in rosso, truccata e sensuale e poi gira la camera inquadrando la moglie a letto, in pigiama, con i capelli arruffati e la maschera di bellezza sul volto. «Scusi cameriere, io ho ordinato questo e mi è arrivato questo», scherza Fedez.La reazione alla presa in giro è immediata e furiosa. «Che ca**o vuoi?!» risponde con un'espressione imbrociata, mentre sotto la clip suha commentato: «Bellissima sempre e comunque». Il video è finito anche sue ha divertito molti followers.In un filmato precedente uno scherzo del cantante e la vendetta della Ferragni hanno dato il via ad altri momenti esilaranti. Fedez aveva appoggiato vicino alla moglie dormiente una ciocca di capelli finti, molto simili a quelli dell'influencer. Con una macchinetta per rasare i capelli ha finto di tagliarli. Lei si è svegliata di soprassalto e vedendo la ciocca accanto a lei ha sbottato: «Ti stacco il caz***». L'esternazione colorita ha fatto il giro del web.