Fedez eroe per un giorno, salvato un piccione incastrato nel balcone: il racconto su Instagram

Una domenica mattina alternativa per Fedez. Dopo lo scherzo choc alla moglie, Chiara Ferragni, ecco che si presenta un'emergenza davanti alla quale il rapper non può proprio non trovare una soluzione: un piccione si è incastrato nel balcone di casa. E su Instagram Fedez cerca consigli e tiene aggiornati i suoi follower dei tanti tentativi per salvarlo fino al successo della missione.

I TENTATIVI

Fedez, all'inizio, sottovaluta la missione. E cerca di risolvere la situazione da solo. Il primo tentativo si dimostra un buco nell'acqua, con il rapper che prova a smuovere la situazione armato di scopa e su Instagram scherza: «Lo sto affrontando con grande virilità», con grida di paura che rendono la scena ancor più divertente.

Ma anche il secondo tentativo non va a buon fine. Fedez prova a salvare il piccione contando sulla sua voglia di cibo ed esce sul terrazzo con un pezzo di pane carasau. Ma anche in questo caso il piccione non riesce a smuoversi.

Preso dalla disperazione capisce che deve rivolgersi ad altri. In primis ad uno «spirito guida» sicuramente più esperto di lui. E ironicamente pubblica la foto della protagonista del film di «Mamma ho perso l'aereo» che con i piccioni aveva sicuramente un rapporto speciale.

Ma per Fedez, ormai, è diventata una questione seria. Ed è così che inizia a rivolgersi a esperti del settore. Alla fine sarà una ragazza dell'Enpa, l'Ente nazionale di protezione degli animali, a liberare il volatile per la gioia di Fedez e di tutti i suoi follower che per un'intera mattinata hanno preso a cuore le sorti del piccione intrappolato. E sulle note di «We are the Champions» dei Queen ecco che il piccione ha ripreso il volo, inconsapevole di esser diventato il piccione più amato d'Italia e dei social network.