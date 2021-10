Fedez, il regalo di Chiara Ferragni: una torta di compleanno a tema querela

Una torta a tema querele per i 32 anni di Fedez. Il regalo di Chiara Ferragni al marito. Il rapper compie 32 anni e la moglie Chiara Ferragni fa un altro e stravagante, nonché ironico, regalo alla sua pazza metà… tutta da gustare!

Non solo parole dolci e foto ricordo dei momenti più belli che hanno vissuto insieme, - senza dimenticare la collana con gli emoji che raffigurano l’intera famiglia Ferragnez- ma l’influencer fa arrivare al festeggiato Fedez una torta personalizzata a tema querele.

Il rapper, fiero e contento del regalo, pubblica sul suo profilo Instagram immagini dell’imponente dolce ironizzando –come il suo solito- sulla tematica querele.





Tanti auguri a me. Mille di queste querele





È ben noto a tutti le decine di querele che Fedez ha ricevuto nell’ultimo anno. A partire da quelle da parte del Codacons per la raccolta fondi in piena pandemia lo scorso anno, a quella di diffamazione che hanno come mittenti alcuni esponenti della Lega. L’ultima arrivata è la diffida inviata dalla consigliera Valcepina di Fratelli d’Italia.





Libri di diritto, dita puntate contro, un martello da giudice e varie raccomandate. Una torta perfetta per l’occasione.