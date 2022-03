Fedez, il messaggio emozionante dei bimbi di Pediatria del San Raffaele:

Sostegno per Fedez. I bambini del reparto di pediatria del San Raffaele di Milano, dove il rapper è in degenza a seguito dell'operazione per rimuovere il tumore al pancreas che l'ha colpito, hanno scritto parole al miele per il cantante. In una story Instagram, il rapper mostra ai suoi follower un cartello con la scritta: «Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi. Con affetto...disumano!» e, dietro, le firme dei bambini.

APPROFONDIMENTI THE FERRAGNEZ Fedez, Chiara Ferragni e quella foto piena di speranze: «Non... MALATTIA Fedez come sta? Intanto Chiara Ferragni torna attiva sui social (e... SOCIAL Fedez come sta? La mamma del rapper rompe il silenzio: il commovente...

Da giorni il rapper è ricoverato per riprendersi dall'operazione che ha subito. Lo scorso 18 marzo lo stesso Fedez aveva annunciato ai milioni di follower che gli era stata diagnosticata una malattia, ma senza fornire i dettagli. Soltanto quattro giorni fa, poi, Fedez ha pubblicato un post, a seguito della sua operazione al San Raffaele, raccontando la vicenda dall'inizio. «Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)». Ora il rapper, col supporto della moglia, Chiara Ferragni, resterà in ospedale finchè non si riprenderà del tutto.