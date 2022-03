Fedez e il tumore, Chiara Ferragni racconta i momenti più duri prima dell'intervento: «Il tempo si è fermato»

Giorni di tensione, lontano dai social, insieme alla famiglia e agli effetti più cari tra visite e passeggiate e anche un gelato su una panchina. Chiara Ferragni parla apertamente in un post pubblicato su Instagram dell'ultima settimana di attesa e tensione trascorsa in attesa dell'intervento del marito Fedez. Il rapper, dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore neuroendocrino al pancreas, si è operato il 22 marzo al San Raffaele di Milano. Durante l'intervento chirurgico durato 6 ore gli è stato asportato il tumore e una parte del pancreas. La moglie ha annunciato che presto tornerà a casa.

Famiglia e amici, Chiara racconta la settimana in attesa dell'intervento

«Questa è stata praticamente la nostra settimana dopo la diagnosi di Fede e che ha portato al suo intervento chirurgico» scrive chiara su Instagram «Ci siamo presi un po' di tempo lontano dai social media, abbiamo trascorso più tempo possibile con i bambini, siamo andati a fare molte visite ed esami, siamo andati a passeggio, ci siamo fatti un gelato su una panchina, ha passato un po' di tempo con i suoi amici più cari, ha registrato della musica (lo ha fatto e io l'ho ascoltato), è andato a letto con Leo nel nostro letto (di solito dorme nella sua stanza) e ha festeggiato il suo 4° compleann». Poi continua raccontando la tensione vissuta in questi momenti difficili: «La maggior parte di questo tempo mi è sembrato confuso: era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai prima d'ora che potesse essere successo qualcosa di brutto. Grazie alla vita per aver cambiato le cose per il meglio».