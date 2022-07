Fedez torna in ospedale: c'è un motivo. Il messaggio social

Fedez sta bene. Il controllo in ospedale, dopo il delicato intervento per esportare il tumore al pancreas, è andato per il meglio. 4 mesi fa il rapper ha affrontato un periodo difficile e destabilizzante a causa della diagnosi del raro cancro, che lo ha costretto a sottoporsi a una lunga operazione di sei ore. Fortunamente il tumore è stato asportato e in poco tempo Fedez è riuscito a riprendersi alla grande, tanto da portare avanti il progetto del concertone di beneficienza a Milano e salire sul palco e sostenere un'esibizione di un'ora.

I Ferragnez si preparano per le vacanze

Adesso che si è ripreso, Fedez è pronto per godersi le vacanze estive con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. Prima della partenza però, era necessaria la visita dal professor Falconi per confermare la buona condizione di salute. Su Instagram Federico posta una foto abbracciato al medico e scrive: «Visita di controllo prima delle vacanze andata. Per sempre grato a tutto lo staff del reparto "pancreas" del professor Falconi».

La famiglia Ferragez potrà concedersi una bella vacanza in relax più serenamente, senza nessun preoccupante pensiero...