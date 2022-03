Fedez, come sta? Chiara Ferragni, la foto dopo l'operazione per il tumore al pancreas: «Buongiorno»

«Buongiorno dall'ospedale». Chiara Ferragni pubblica una nuova foto di Fedez dall'ospedale San Raffaele di Milano dove il cantante è ricoverato dopo l'intervento di 6 ore a cui è stato sottoposto martedì per l'asportazione di un tumore al pancreas. «Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas - ha svelato lui ieri sul suo profilo Instagram - Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo».

APPROFONDIMENTI LA MALATTIA Fedez e il tumore al pancreas, parla il chirurgo che lo ha operato:... IL FOCUS Fedez, cos'è il tumore neuroendocrino, Cinieri (Aiom):...

Fedez, cos'è il tumore neuroendocrino, Cinieri (Aiom): «Forma rara e spesso asintomatica, prenderla in tempo è fondamentale»

La convalescenza

Prosegue la sua convalescenza e al momento non è stato ancora annunciato quando potrà lasciare l'ospedale per tornare a casa. La Ferragni ha postato un'immagine dall'ospedale che riprende Fedez in pigiama mentre fa colazione. "Good morning from the hospital tu" la frase a corredo della foto in cui Fedez alza il pollice in segno di ok.

La stessa Ferragni, appena il marito aveva reso nota la sua patologia, aveva postato una foto di loro due abbracciati sullo stesso letto, il giorno prima dell'operazione. «Mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso) - ha raccontato Fedez, che compirà 32 anni a ottobre - A due giorni dall'intervento sto bene e non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un pò». «Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare».

Fedez ringrazia Vialli, quella telefonata prima dell'intervento: «Non la dimenticherò»

Fedez e il tumore al pancreas, parla il chirurgo che lo ha operato: «Scoperto in tempo»

Il tumore neuroendocrino, che cos'è

Massimo Falconi, direttore del Centro del Pancreas dell'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, che con la sua équipe ha operato il rapper Fedez ha spiegato che cos'è il tumore che ha colpito il cantante lasciando ben sperare per una guarigione: «Nel caso di tumore neuroendocrino al pancreas se scoperto in tempo ed è localizzato, la chirurgia radicale porta ad alte percentuali di guarigione».

Il medico spiega che i Nets (dall'inglese Neuro-Endocrine Tumors) sono tumori rari, e sono quasi sempre silenziosi. Solo nel 20% dei casi danno sintomi, legati all'iperproduzione di ormoni. I Nets «Sono un gruppo di neoplasie molto diverse fra loro, alcune aggressive altre 'indolentì, ovvero che evolvono lentamente. Ma se scoperto in tempo ed e localizzato, la chirurgia radicale porta ad alte percentuali di guarigione» spiega l'esperto.

Tumore al pancreas neuroendocrino, la malattia di Fedez è la stessa che uccise Steve Jobs

«Parliamo di tumori che hanno origine dal sistema neuroendocrino, costituito da cellule con caratteristiche tipiche sia delle cellule endocrine, quelle che producono gli ormoni, sia di quelle nervose. Queste cellule sono presenti in tutto l'organismo, quindi i Nets possono colpire organi differenti quali pancreas (come nel caso di Fedez, ndr), intestino, polmoni, tiroide, timo o ghiandole surrenali».