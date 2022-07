Fedez, la piccola Vittoria in lacrime per lo scherzo: «Sono un padre orribile»

Era uno scherzo ma alla piccola Vittoria non è piaciuto. Fedez ne ha combinata un'altra delle sue. Burlone e ironico, il rapper ama scherzare con i propri figli, Leo e Vittoria, e spesso mostra ai follower i momenti di ilarità che condivide con i piccoli che riempie d'amore. Ma stavolta, Fedez si è divertito troppo, tanto da far piangere la sua secondogenita. Mentre aveva in braccio Vitto, il rapper ha dato un calcio alla porta creando un rumore forte e subito, toccando la testa della piccola ha detto «Oh no Vitto, no!», fingendo che il rumore fosse stato causato dallo scontro della piccola contro la porta.

Urla e lacrime per la bambina che si è spaventata nel sentire il rumore, scoppiando in un pianto fortissimo. «Ma amore no» continua Fedez divertito. Su Instagram, il rapper ha postato il video della scena con la scritta «Sono un padre orribile», scatenando molti commenti da parte dei follower. «Puahahahaha poverina HAHAHAHHA» si legge e ancora: «Mi sento un mostro perché sto ridendo troppo ».