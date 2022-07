Fedez, la figlia Vittoria Lucia Ferragni dice «papà» per la prima volta in diretta social

Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez ha detto per la prima volta la parola «papà». Sembrava ormai una missione impossibile per il rapper: i suoi tentativi di insegnare alla piccola la tanto attesa parola erano stati oggetto di sketch e video social esilaranti negli ultimi mesi.

APPROFONDIMENTI SORPRESA Chiara Ferragni e Fedez, lei rivela la prima volta: a Saint Tropez... PASSIONE E TORMENTO Elodie e Marracash di nuovo insieme. Lei in prima fila al suo... FERRAGNEZ Fedez, ancora beneficenza: maxiassegno da 400mila euro ad...

Vittoria Lucia Ferragni dice per la prima volta «papà»

Ogni volta che Fedez le diceva «come si dice "papà"?, la piccola Vittoria rispondeva "mamma" e poi rideva. Ma oggi durante la colazione Fedez stava riprendendo per una diretta ed ecco che la magia si è compiuta: «Ma ora se dicesse in diretta papà, sarebbe bellissimo. Dici papà amore?», «Papà» dice la piccola seduta davanti a lui sul seggiolone, «Cosa?» replica Federico sconvolto.

🚨EVENTO STRAORDINARIO 🚨



È SUCCESSO



OGGI 17 LUGLIO VITTORIA LUCIA FERRAGNI HA DETTO PAPÀ



LA PRIMA REAZIONE DI FEDEZ #Fedez #Ferragni pic.twitter.com/w6USBQ0CUA — Miri🌸 (@abcdeufuckU) July 17, 2022

Attimi di sconcerto e gioia per il rapper. D'altronde con una mamma e un papà super social non c'è da sorprendersi che Vittoria abbia pronunciato quella parola proprio in diretta Instagram.