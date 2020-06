Fedez e Zaniolo, è fatta: il rapper curerà l'immagine del calciatore

Niente più rumors, ora è ufficiale, scende in "campo" la coppia Fedez-Zaniolo. Come? Sarà la Doom Entertainment a curare l'immagine del campione della Roma Nicolò Zaniolo. Obiettivo è incrementare e rilanciare il brand Zaniolo. La Doom Entertainment è partecipata al 51% da Be ShapingTheFuture e, appunto, da Fedez.

La collaborazione durerà due anni e Fedez è entusiasta. «Mi fa piacere - ha detto il rapper - che lui sia il nostro primo “nuovo acquisto”: è un vero emergente, sostenuto da una grandissima caparbietà (dimostrata anche nell’affrontare e superare il suo infortunio) e dalla personalità solare ed entusiasta del ragazzo che è. È esattamente questa la visione che avevamo quando abbiamo creato Doom: mettere una struttura professionale a supporto dei giovani talenti. Sono certo che lavoreremo bene insieme».

L'idolo di tanti giovani e il talento della Roma. Sarà sicuramente un'accoppiata di grande successo. Soddisfatto anche il presidente di Doom, Stefano Achermann: «La nostra priorità deve essere quella della massima tutela dell’atleta, valorizzandone poi le molte doti».

